2020-01-10T14:47:14+03:00
Происшествия

«Летел прямо в меня»: неуправляемый кроссовер, врезавшийся в дорогую иномарку, напугал новосибирцев

Авария попала на камеру видеорегистратора
Ульяна ДЖАНКОВА
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Неуправляемый кроссовер влетел в машины, стоявшие на запрещающий сигнал светофора.Неуправляемый кроссовер влетел в машины, стоявшие на запрещающий сигнал светофора.
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В Новосибирске на улице Большевистской в пятницу, 10 января, произошло ДТП. В районе остановки «гостиница Обь» столкнулись два кроссовера. Аварию сняла камера видеорегистратора. Кадры опубликованы в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54.

— Инфинити слишком резво зашла в поворот, автомобиль потерял сцепление с асфальтом и влетел во встречную машину. От удара у «Инфинити» и «BMW» оказались вдавлены передние крылья с левой стороны, выбиты бамперы. FX также лишился переднего колеса. У «Лады», в свою очередь, остались вмятины на левом борту, — сообщает паблик.

В аварии пострадало три автомобиля.

В аварии пострадало три автомобиля.

В итоге на дороге образовалась «пробка».

Неуправляемый кроссовер, вылетевший из-за поворота, напугал автомобилистов, стоявших на запрещающий сигнал светофора. Они смотрели, как в них несется машина, но ничего не могли сделать.

— Я стоял за BMW, в которую врезался кроссовер. Смотрела, как она в меня летит, но к счастью, не попала. До моего бампера оставалось ему 10 сантиметров. Я в это время даже подумать ни о чем не успел, просто напугался. Увернуться от столкновения все равно не было возможности, потому что кругом стояли машины, — рассказал КП-Новосибирск очевидец.

В Новосибирске неуправляемый кроссовер напугал автомобилистов .

ИСТОЧНИК KP.RU

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