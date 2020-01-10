2020-01-10T13:40:27+03:00
Общество

«Вот так коллекция!»: сибиряк у себя на балконе устроил шведский стол для снегирей, щеглов и свиристелей

Мужчина взял коробку из-под газировки, насыпал туда семечек и выставил ее на улицу
Ульяна ДЖАНКОВА
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Пернатые за шведским столом ведут себя культурно, будто они ребята из высшего общества. Фото: konstantin___maПернатые за шведским столом ведут себя культурно, будто они ребята из высшего общества. Фото: konstantin___ma
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Житель Академгородка Константин подкармливает птиц. Для этого он взял пустую картонную коробку из-под газировки, насыпал туда немного снега, а сверху гору семечек и выставил кормушку на балкон.

Шведский стол собрал целую коллекцию пернатых. Здесь и снегири, и щеглы, и даже свиристели. Удивительно, но все гости ведут себя культурно, еду друг у друга не отбирают и не дерутся. В общем, никакого птичьего базара.

— Ого, сколько птиц сегодня у балконной кормушки, — сибиряк и сам удивлен ажиотажу птичек. — В прошлом году мы вешали пятилитровую пластиковую кормушку, но в нее неудобно семечки насыпать, да и сами птички не любят эти острые края, а еще они иногда чего-то пугаются и начинают биться изнутри о стенки и не видят выхода.

Кормушку сибиряк сделал из обычной коробки, в которой была газировка. Фото: konstantin___ma

Кормушку сибиряк сделал из обычной коробки, в которой была газировка. Фото: konstantin___ma

Снегири предпочитают завтракать семечками, а вот щеглы к столу прилетают чуть позже, а иногда пернатые собираются все вместе. Вот только гости не любят прибирать за собой после банкета. Это за птичек приходится делать хозяину балкона.

— Вот это коллекция! — восхищаются новосибирцы.

— Очень красивые! Почему-то в городе ни разу таких не встречала.

— Прям птичий питомник!

— А у меня голуби всех птиц разогнали, — сетуют другие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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«Вот так коллекция!»: сибиряк у себя на балконе устроил шведский стол для снегирей, щеглов и свиристелей
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