«Что б вас растащили!»: попавший в ДТП автобус спровоцировал огромную «пробку» в центре города
В Новосибирске на перекрестке улицы Ленина и проспекта Димитрова в пятницу, 10 января, пассажирский автобус столкнулся с иномаркой. По предварительной информации в ДТП никто не пострадал. Вот только авария спровоцировала огромную «пробку». Как сообщают подписчики группы новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» особенно сложно приходится автомобилистам, двигающимся со стороны улицы Вокзальной магистрали.
— Пробка растянулась уже на несколько километров. Корректируйте свои маршруты при движении с правого на левый берег, — сообщает паблик.
Новосибирцы в соцсети уже высказали свое недовольство нерасторопности водителей, чей транспорт попал в ДТП.
— Чтоб вас растащили! Я В 17.00 домой поеду.
— В данном ДТП травмы получили многие: психологические, нравственные и литературные.
— Как же хорошо наблюдать за пробками из другого региона.
— Видимо черный хотел проскочить, автобус не дал.
В Новосибирске ДТП с автобусом спровоцировало огромную "пробку".
ИСТОЧНИК KP.RU