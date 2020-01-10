2020-01-10T12:53:55+03:00
Происшествия

«Что б вас растащили!»: попавший в ДТП автобус спровоцировал огромную «пробку» в центре города

Новосибирцы переживают, что из-за аварии будут долго добираться до дома
Ульяна ДЖАНКОВА
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ДТП с автобусом спровоцировало огромную «пробку».ДТП с автобусом спровоцировало огромную «пробку».
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В Новосибирске на перекрестке улицы Ленина и проспекта Димитрова в пятницу, 10 января, пассажирский автобус столкнулся с иномаркой. По предварительной информации в ДТП никто не пострадал. Вот только авария спровоцировала огромную «пробку». Как сообщают подписчики группы новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» особенно сложно приходится автомобилистам, двигающимся со стороны улицы Вокзальной магистрали.

— Пробка растянулась уже на несколько километров. Корректируйте свои маршруты при движении с правого на левый берег, — сообщает паблик.

Новосибирцы в соцсети уже высказали свое недовольство нерасторопности водителей, чей транспорт попал в ДТП.

— Чтоб вас растащили! Я В 17.00 домой поеду.

— В данном ДТП травмы получили многие: психологические, нравственные и литературные.

— Как же хорошо наблюдать за пробками из другого региона.

— Видимо черный хотел проскочить, автобус не дал.

В Новосибирске ДТП с автобусом спровоцировало огромную "пробку".

ИСТОЧНИК KP.RU

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