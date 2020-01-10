Минздрав: состояние подростка, который пережил клиническую смерть после похода в аквапарк, ухудшилось

10 Янв. 2020 2020-01-10T11:29:39+03:00

В аквапарке уверяют, что готовы помогать семье пострадавшего мальчика

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В Министерстве здравоохранения Новосибирской области прокомментировали состояние мальчика, который пережил клиническую смерть после похода в аквапарк. По словам медиков, состояние подростка ухудшилось.

— Согласно последним данным, можно отметить, что наблюдается отрицательная динамика. Он находится в реанимации, его состояние тяжелое. Общее состояние стало хуже, — рассказали корреспонденту КП-Новосибирск в Министерстве здравоохранения НСО.

Напомним, ЧП произошло 8 января в аквапарке «Аквамир». Там 16-летний подросток едва не захлебнулся на одном из аттракционов. Пострадавшего парня откачали врачи скорой помощи, после этого он был доставлен в больницу. По данному делу сейчас проводят проверку правоохранительные органы. Сотрудники аквапарка уверяют, что готовы помогать семье пострадавшего мальчика и делать все, чтобы помочь ему выздороветь.

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ИСТОЧНИК KP.RU