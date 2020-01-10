60 домов без отопления: коммунальная авария в Новосибирске

10 Янв. 2020 2020-01-10T13:39:39+03:00

Отопление в отключенных домах Ленинского района должно появиться к 17.00 ФОТО:из архива "КП"

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Сегодня в 10.00 произошло аварийное отключение отопления в левобережной части Новосибирска. Об этом сообщает муниципальный портал. В Ленинском районе несколько улиц частного сектора находятся без тепла. Под отключение попало больше 60 домов.

— Причина аварийного отключения — порыв трубопровода диаметром 89 мм, — говорится в сообщении муниципального портала.

В СГК подтвердили, что сегодня на время ремонта трубопровода диаметром 89 мм по ул. Пермская было отключено отопление и теплоснабжение 78 частных жилых домов. Работы велись с 11 до 14 часов.

По состоянию на 17 часов теплоснабжение домов восстановлено.Трубопровод принадлежит собственникам индивидуальных жилых домов. Теплосетевое подразделение СГК меняло поврежденный участок трубы по просьбе администрации Ленинского района.

В пресс-службе мэрии подтвердили, что теплоснабжения не было в индивидуальных жилых домах на ул.Прокатной,ул.Пермской,ул.5-Декабря, 1-му и 2-му Пермским переулкам и ул.Степной. Работы по устранению дефекта выполнены оперативно в нормативный срок.

ИСТОЧНИК KP.RU