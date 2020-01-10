2020-01-10T10:39:19+03:00
Woman

Девочка в ушанке из России покорила подиум в Китае

Шестилетняя Катя Романова во время выступления подарила новосибирские конфеты членам жюри конкурса
Екатерина КОМЯКОВА
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Катя Романова в шапке ушанке поразила жюри конкурса. Фото: Организаторы конкурсаКатя Романова в шапке ушанке поразила жюри конкурса. Фото: Организаторы конкурса
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Екатерина Романова из Новосибирска в свои шесть лет стала звездой китайского подиума. Девочка приняла участие в конкурсе в рамках «II Международной Детской Недели Моды в Санья». Сначала маленькая сибирячка прошла отборочный тур в Новосибирске, взяв главный приз. А потом отправилась на финал в город Санья. В финале участвовали около 400 детей из разных стран. Для них были придуманы разные номинации и конкурсы. Шестилетняя Катя поразила китайских зрителей именно в конкурсе «Любимый край, ты так прекрасен».

— Катя вышла на сцену в шапке ушанке и рассказала немного про свой город с помощью слайдов, — рассказала мама девочки Елена. — Она перечислила все основные клише — что у нас по улицам ходят медведи, что мы все носим шапки ушанки и что у нас круглый год много снега. Потом сняла шапку, бросила ее на пол и сказала: «На самом деле это не так!». А дальше рассказала про наши красивые парки, про зоопарк, про оперный театр. После она взяла наши новосибирские конфеты, которые мы специально привезли на конкурс, и угостила ими членов жюри.

Катя заняла призовое место в номинации Top Ten Model. Фото: организаторы конкурса

Катя заняла призовое место в номинации Top Ten Model. Фото: организаторы конкурса

По словам мамы, все члены жюри были без ума от маленькой девочки в шапке. В результате в этом конкурсе Катя Романова победила. В целом в финале девочка получила призовое место Top Ten Model. Как рассказывают родители, участие и в отборочном туре, и в самом финале было бесплатным.

Екатерина Романова участвовала в показе коллекции В. Зайцева. Фото: организаторы конкурса

Екатерина Романова участвовала в показе коллекции В. Зайцева. Фото: организаторы конкурса

ИСТОЧНИК KP.RU

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