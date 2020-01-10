«Сделаем все, чтобы он выздоровел»: аквапарк пообещал помочь мальчику, который пережил клиническую смерть после купания в джакузи

10 Янв. 2020 2020-01-10T10:53:15+03:00

«Аквамир» прокомментировал ситуацию с подростком, который чуть не утонул в аквапарке. Фото: Влад КОМЯКОВ

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Новосибирский «Аквамир» прокомментировал ситуацию с подростком, который чуть не утонул в аквапарке. По словам сотрудников, они готовы оказывать помощь семье пострадавшего ребенка. Напомним, инцидент произошел 8 января, 16-летний подросток едва не захлебнулся водой на одном из аттракционов аквапарка. Парня удалось откачать врачам скорой помощи, после этого он был доставлен в больницу.

— В первую очередь, хочется отметить, что у нас все посетители, в любом случае, застрахованы. Наша ответственность также застрахована, — сообщили корреспонденту КП-Новосибирск в пресс-службе аквапарка. — Но мы в любом случае будем помогать семье пострадавшего мальчика и делать все, чтобы он выздоровел.

В аквапарке также отметили, что сам комплекс полностью оборудован по стандартам ГОСТ, а все аттракционы сертифицированы. В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку после произошедшей ситуации.

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ИСТОЧНИК KP.RU