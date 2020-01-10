2020-01-10T10:19:29+03:00
Происшествия

Под Новосибирском на школьника опрокинулся снегоход: ребенку зажало ногу, он не мог выбраться

Вызволять его пришлось спасателям
Надежда РЫЖКИНА
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Ребенок не справился с управлением снеходом. Фото: аварийно-спасательная служба Новосибирской области.Ребенок не справился с управлением снеходом. Фото: аварийно-спасательная служба Новосибирской области.
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Вечером 9 января 13-летний подросток катался в лесу на снегоходе и попал в беду: парнишка не справился с его управлением. На очередном вираже прокинулся снегоход, которым прижал ногу мальчику. Сам он выбраться не смог, поэтому позвонил по мобильному телефону спасателям.

— В 17:45 спасатели дежурной смены выехали в район посёлок Кудряшовский по заявке для проведения поисковых работ, — сообщили в аварийно-спасательной службе Новосибирской области.

Около полутора часов подростка искали не только спасатели, но и его родственники, пожарные, в том числе на снегоходе. Осложнялись поиски тем, что все происходило вечером, в темноте. В 19:20 ребёнка вместе со снегоходом доставили к родным. К счастью, никаких серьезных травм ребенок не получил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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