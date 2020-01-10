2020-01-10T10:04:36+03:00
Дом. Семья

На уровне развития котенка: в Новосибирске ищут хозяев для заторможенного кота

Животное не всегда реагирует на голос, при этом кот заторможен и не может постоять за себя
Екатерина КОМЯКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Кот Снайпер на уровне развития котенка. Фото: vk.com/freedomanimalsКот Снайпер на уровне развития котенка. Фото: vk.com/freedomanimals
Изменить размер текста:

Новосибирские волонтеры ищут хозяев для кота по кличке Снайпер. Это не совсем обычный питомец — он отстает в развитии и в свои два года остался на уровне развития котенка.

— Неагрессивен, задумчив, где то немного заторможен, на нападки других котов ответить не может совершенно. С кошками не конфликтует — постоять за себя не может совсем, падает на пол, лежит хлопает глазами и не понимает за что его уронили, — говорят зоозащитники.

Кота нашли в парке он громко мяукал, звал на помощь. Снайпер немного косит, при этом воспитан, приучен к лотку, не испытывает агрессии к людям и животным. Малыш кастрирован, обработан от паразитов. При этом не всегда откликается на кличку, есть подозрение, что он глуховат. Если вы заинтересованы в судьбе кота, контакты зоозащитников можно найти с группе vk.com/freedomanimals.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Вот где ужас-то народных сказок»: сибирячка обнаружила жестокие подробности в детской книжке
«У меня дети заплакали, когда увидели»: новосибирцы сделали горку для ребятишек, а ее снесли
Стало известно, какие объекты приватизируют в Новосибирске за три года
«Самый тупой подарок»: пост сибирячки о неудачном презенте мужа взбесил соцсети. Угадаете, о чем речь?
Его сердце остановилось: в больнице умер подросток, захлебнувшийся в аквапарке
«Тысяча рублей за знакомство»: с сибирячки потребовали налог за то, что она платно отдает кота на случку
«Она не пикает»: водитель маршрутки поскандалил со школьницей, у которой вместо карты была справка
«Они проверяют, есть ли дома жильцы»: новосибирцев взволновали странные электрики
Соцсети пытаются разгадать записку, которую нашла сибирячка, купив куртку в Zara
Ольга Бузова показала татуировку, как у ее новосибирского парня
Новосибирский таксист избил пассажира за отказ вытолкать машину из снега
Невероятно крепкий сон: новосибирским спасателям пришлось вскрывать квартиру, в которой уснула школьница
В массовое ДТП в Новосибирске попал легендарный автомобиль из прошлого века
Новосибирец заплатил 250 тысяч любовнику своей жены
Новосибирец погиб, напоровшись на собственную лыжу в Шерегеше
В Новосибирске поймали вора-гурмана, позарившегося на сыр
Безработный новосибирец похитил еду на 6 тысяч рублей
Пенсионный минимум в Новосибирской области составил 9,5 тысяч рублей
Новосибирец снялся во «Вторжении» Бондарчука за 1,5 тысяч рублей
Аномальное тепло и снегопады придут в Новосибирск
Блогер собирает деньги на билет в Дубай, чтобы подарить арабам снег из Новосибирска
Серию ограблений совершил в Новосибирске уроженец Средней Азии