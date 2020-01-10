На уровне развития котенка: в Новосибирске ищут хозяев для заторможенного кота

10 Янв. 2020 2020-01-10T10:04:36+03:00

Животное не всегда реагирует на голос, при этом кот заторможен и не может постоять за себя

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Новосибирские волонтеры ищут хозяев для кота по кличке Снайпер. Это не совсем обычный питомец — он отстает в развитии и в свои два года остался на уровне развития котенка.

— Неагрессивен, задумчив, где то немного заторможен, на нападки других котов ответить не может совершенно. С кошками не конфликтует — постоять за себя не может совсем, падает на пол, лежит хлопает глазами и не понимает за что его уронили, — говорят зоозащитники.

Кота нашли в парке он громко мяукал, звал на помощь. Снайпер немного косит, при этом воспитан, приучен к лотку, не испытывает агрессии к людям и животным. Малыш кастрирован, обработан от паразитов. При этом не всегда откликается на кличку, есть подозрение, что он глуховат. Если вы заинтересованы в судьбе кота, контакты зоозащитников можно найти с группе vk.com/freedomanimals.

ИСТОЧНИК KP.RU