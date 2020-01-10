Плевать на людей: водитель маршрутки возил новосибирцев в мороз с открытой дверью
Неприятная история произошла в новосибирской маршрутке № 38: там внезапно перестала закрываться дверь, и пассажиров во время поездки обдувало холодным ветром. Об этом сообщила одна из подписчиц группы «Инцидент Новосибирск».
— Ничего не предвещало беды, — пишет пассажирка Вероника, которая села в маршрутку на Центральном рынке. — На следующей остановке всё и началось. Несколько остановок водитель выходил и самостоятельно закрывал двери вручную. А начиная с остановки Гаранина просто забил и ехал с открытыми дверями до конца своего маршрута, не обращая внимания на замечания людей.
Пользователи соцсети отреагировали по-разному: и с сочувствием, и с шутками.
— Давно пора запретить эти маршрутки.
— Блин, сидит мужик возле дверей и не может их закрыть. А другие пассажиры будут снимать и выкладывать видео в соцсеть, — заметил один из комментаторов.
Водитель маршрутки возил новосибирцев в мороз с открытой дверью.
ИСТОЧНИК KP.RU