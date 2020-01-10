2020-01-10T08:18:45+03:00
Общество

Плевать на людей: водитель маршрутки возил новосибирцев в мороз с открытой дверью

Возмущенные сибиряки выложили видео в соцсети
Надежда РЫЖКИНА
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Пасаажиры ехали с открытой дверью . Фото: «Инцидент Новосибирск».Пасаажиры ехали с открытой дверью . Фото: «Инцидент Новосибирск».
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Неприятная история произошла в новосибирской маршрутке № 38: там внезапно перестала закрываться дверь, и пассажиров во время поездки обдувало холодным ветром. Об этом сообщила одна из подписчиц группы «Инцидент Новосибирск».

— Ничего не предвещало беды, — пишет пассажирка Вероника, которая села в маршрутку на Центральном рынке. — На следующей остановке всё и началось. Несколько остановок водитель выходил и самостоятельно закрывал двери вручную. А начиная с остановки Гаранина просто забил и ехал с открытыми дверями до конца своего маршрута, не обращая внимания на замечания людей.

Пользователи соцсети отреагировали по-разному: и с сочувствием, и с шутками.

— Давно пора запретить эти маршрутки.

— Блин, сидит мужик возле дверей и не может их закрыть. А другие пассажиры будут снимать и выкладывать видео в соцсеть, — заметил один из комментаторов.

Водитель маршрутки возил новосибирцев в мороз с открытой дверью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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