2020-01-10T07:57:29+03:00
Общество

«Собака была в наморднике»: сибиряк ограбил магазин с помощью овчарки

Хозяин угрожал натравить пса и забрал деньги из кассы
Никита МАНЬКО
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Собаковод отпустил питомца погулять по магазину.Собаковод отпустил питомца погулять по магазину.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Житель Новосибирской области совершил налет на магазин и запугал продавщицу своим питомцем. Грабеж случился вечером 9 января в одном из магазинов города Куйбышева, расположенном в микрорайоне «Учебный городок».

Со слов продавщицы, неизвестный мужчина с крупной овчаркой зашел в магазин, ведя пса на поводке и в наморднике. Зайдя в помещение, хозяин отпустил пса — женщина испугалась и попросила придержать собаку. В ответ собаковод начал угрожать натравить на нее пса и потребовал деньги из кассы — около двух тысяч рублей.

Полиция задержала мужчину по горячим следам через 15 минут. Следователи возбудили уголовное дело о разбое с применением предметов, используемых в качестве оружия. Теперь хозяину овчарки грозит до десяти лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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