«Прибыли медики»: седан не заметил на дороге внедорожник

10 Янв. 2020 2020-01-10T06:54:39+03:00

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Сегодня утром 10 января на проспекте Дзержинского,5 произошла авария. ДТП зафиксировал видеорегистратор. Очевидец поделился видео в социальных сетях.

— Водитель седана при перестроении из среднего ряда в левый не заметил внедорожник и зацепил его, — пишет свидетель в группе Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».

На кадрах видно, что джип закрутило, и он не смог затормозить. В итоге — врезался в автомобиль, который стоял на одной из полос в попутном направлении. По словам очевидца, на место аварии приехали медики.

ДТП на проспекте Дзержинского.

ИСТОЧНИК KP.RU