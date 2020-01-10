«Прибыли медики»: седан не заметил на дороге внедорожник
О пострадавших информация уточняется
Машина повернула с соседнего ряда. Фото: скриншот из видео.
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Сегодня утром 10 января на проспекте Дзержинского,5 произошла авария. ДТП зафиксировал видеорегистратор. Очевидец поделился видео в социальных сетях.
— Водитель седана при перестроении из среднего ряда в левый не заметил внедорожник и зацепил его, — пишет свидетель в группе Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».
На кадрах видно, что джип закрутило, и он не смог затормозить. В итоге — врезался в автомобиль, который стоял на одной из полос в попутном направлении. По словам очевидца, на место аварии приехали медики.
ДТП на проспекте Дзержинского.
ИСТОЧНИК KP.RU