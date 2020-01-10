Все стоят: из-за аварии на Коммунальном мосту собралась восьмибальная пробка

10 Янв. 2020 2020-01-10T05:55:09+03:00

Люди снова нервничают и опаздывают на работу

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Утро пятницы, 10 января, началось для новосибирцев с пробки. ДТП, из-за которого машины, направляющиеся в сторону левого берега, встали на Коммунальном мосту, произошла на выезде у площади Лыщинского.

Попавшие в ДТП автомобили перегородили одну из полос.: движение в сторону площади Маркса затруднено. Сервис «Яндекс. Пробки» сообщает, что пробка тянется по всему Коммунальному мосту. Затруднено движение в сторону площади Маркса: дорога на карте окрашена в красный цвет.

В обратном направлении ситуация намного лучше. Однако водители могут испытать затруднение, пока едут на мост с улицы Немировича-Данченко. Она так же окрашена в бордовый цвет.

Если вы не хотите опоздать на работу или же терять свое драгоценное время в длинной пробке, то лучше выбрать альтернативные пути, как можно добраться до Левого берега.

ИСТОЧНИК KP.RU