Она святая: бабушка, чистящая снег на улице вместо коммунальщиков, восхитила сибиряков

10 Янв. 2020 2020-01-10T05:32:44+03:00

Пенсионерке ни по чем холод. Фото: «ЧП Новосибирск»

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В Интернете появилась фотография, как пожилая женщина расчищает ступеньки на улице Никитина.

— Бабушка лет 60-65 лет привезла ведро с песком на детской коляске, чистит и осыпает ступеньки. Где в это время коммунальщики? — интересуется подписчик в социальных сетях в группе «ЧП Новосибирск». — Видимо, праздники отмечают. Бабушкой можно только восхищаться!

На кадре видно, что пожилая женщина низенького роста разметает снег на ступеньках. Рядом с ней стоит коляска, а на ней торба с песком.

Сибиряки осудили очевидца, который только снял на камеру происходящее:

— Лучше помочь, а не съемки делать для соцсетей!

— А подписчик в это время делает фото для паблика. Взял бы лопату у бабули и помог ей! Что за люди!

— Может, она работу работает. Сейчас не работать можно, если только ты умер.

ИСТОЧНИК KP.RU