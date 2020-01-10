Она святая: бабушка, чистящая снег на улице вместо коммунальщиков, восхитила сибиряков
В Интернете появилась фотография, как пожилая женщина расчищает ступеньки на улице Никитина.
— Бабушка лет 60-65 лет привезла ведро с песком на детской коляске, чистит и осыпает ступеньки. Где в это время коммунальщики? — интересуется подписчик в социальных сетях в группе «ЧП Новосибирск». — Видимо, праздники отмечают. Бабушкой можно только восхищаться!
На кадре видно, что пожилая женщина низенького роста разметает снег на ступеньках. Рядом с ней стоит коляска, а на ней торба с песком.
Сибиряки осудили очевидца, который только снял на камеру происходящее:
— Лучше помочь, а не съемки делать для соцсетей!
— А подписчик в это время делает фото для паблика. Взял бы лопату у бабули и помог ей! Что за люди!
— Может, она работу работает. Сейчас не работать можно, если только ты умер.
ИСТОЧНИК KP.RU