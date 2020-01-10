Вот это транспорт: верблюд и пони-единорог на проезжей части в Новосибирске позабавили соцсети

10 Янв. 2020 2020-01-10T04:36:08+03:00

Видео с животными набирает популярность в соцсетях

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Водители, которые на днях оказались в центре Новосибирска, увидели на проезжей части необычный «транспорт». Улицу Орджоникидзе пересекали двое наездников: они двигались в сторону Первомайского сквера на непривычных для Сибири животных.

— А тем временем на улицах Новосибирск — верблюд и единорог! — воскликнул водитель-очевидец, который снял «пешеходов» на автомобильный видеорегистратор. Видео он выложил в группу «Полезный Новосибирск».

Единорогом оказался белоснежный пони с искусственным рогом на лбу. К слову, пони и верблюды оказались нередкими гостями Первомайского сквера во время новогодних каникул.

Подписчиков группы удивило то, что животные прогуливаются в том числе и по тротуару:

— Они разве не должны передвигаться по проезжей части?

Верблюд на проезжей части в Новосибирске позабавил соцсети.

ИСТОЧНИК KP.RU