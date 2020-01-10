Вот это транспорт: верблюд и пони-единорог на проезжей части в Новосибирске позабавили соцсети
Водители, которые на днях оказались в центре Новосибирска, увидели на проезжей части необычный «транспорт». Улицу Орджоникидзе пересекали двое наездников: они двигались в сторону Первомайского сквера на непривычных для Сибири животных.
— А тем временем на улицах Новосибирск — верблюд и единорог! — воскликнул водитель-очевидец, который снял «пешеходов» на автомобильный видеорегистратор. Видео он выложил в группу «Полезный Новосибирск».
Единорогом оказался белоснежный пони с искусственным рогом на лбу. К слову, пони и верблюды оказались нередкими гостями Первомайского сквера во время новогодних каникул.
Подписчиков группы удивило то, что животные прогуливаются в том числе и по тротуару:
— Они разве не должны передвигаться по проезжей части?
Верблюд на проезжей части в Новосибирске позабавил соцсети.
ИСТОЧНИК KP.RU