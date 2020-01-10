«Ты что, свинья, ну-ка справа прижался!»: водители «Скорой помощи» и иномарки не поделили дорогу

10 Янв. 2020 2020-01-10T03:51:15+03:00

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В Ленинском районе Новосибирска водители Toyota и «Скорой помощи» никак не хотели уступать друг другу место на проезжей части. Хозяин легковушки предоставил запись со своего видеорегистратора на суд пользователей соцсетей.

— Я на «Скорой помощи» еду, как хочу? — возмутился водитель «Тойоты» в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54». — На улице Станиславского водитель «Скорой помощи» подрезал меня, а затем начал устанавливать свои правила на дороге. Он ехал без проблескового маячка, а потом включил его и закричал в матюгальник: «Ты что, свинья, ну-ка справа прижался!».

Однако подписчики группы в основном заняли сторону водителя неотложки.

— Видишь «Скорую помощь» , пусть и без спецсигналов — пропусти, тяжело, что ли? Или посамоутверждаться надо?

— Это называется подрезал? Я только вижу неадекватное поведение. Бодаться с машиной скорой без повода — это показатель сверхразума.

— Автор на красный едет, а на скорую тычет.

Водители «Скорой помощи» и иномарки не поделили дорогу в Новосибирске.Размещено на странице Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 vk.com/act54

ИСТОЧНИК KP.RU