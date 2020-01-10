2020-01-10T03:51:15+03:00
Общество

«Ты что, свинья, ну-ка справа прижался!»: водители «Скорой помощи» и иномарки не поделили дорогу

Правда, новосибирские пользователи соцсетей хозяина легковушки не поддержали
Надежда РЫЖКИНА
Поделиться:
Та самая «Скорая помощь».Та самая «Скорая помощь».
Изменить размер текста:

В Ленинском районе Новосибирска водители Toyota и «Скорой помощи» никак не хотели уступать друг другу место на проезжей части. Хозяин легковушки предоставил запись со своего видеорегистратора на суд пользователей соцсетей.

— Я на «Скорой помощи» еду, как хочу? — возмутился водитель «Тойоты» в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54». — На улице Станиславского водитель «Скорой помощи» подрезал меня, а затем начал устанавливать свои правила на дороге. Он ехал без проблескового маячка, а потом включил его и закричал в матюгальник: «Ты что, свинья, ну-ка справа прижался!».

Однако подписчики группы в основном заняли сторону водителя неотложки.

— Видишь «Скорую помощь» , пусть и без спецсигналов — пропусти, тяжело, что ли? Или посамоутверждаться надо?

— Это называется подрезал? Я только вижу неадекватное поведение. Бодаться с машиной скорой без повода — это показатель сверхразума.

— Автор на красный едет, а на скорую тычет.

Водители «Скорой помощи» и иномарки не поделили дорогу в Новосибирске.Размещено на странице Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 vk.com/act54

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Вот это транспорт: верблюд и пони-единорог на проезжей части в Новосибирске позабавили соцсети
«Ты что, свинья, ну-ка справа прижался!»: водители «Скорой помощи» и иномарки не поделили дорогу
«Родители были породистые»: кошка родилась с разными глазами из-за запрещенного эксперимента заводчиков
«Там все было в крови»: собаке, родившей щенков, живодеры размозжили голову
Лунное затмение 11 января 2020 года: что увидят новосибирцы
«Он скулил от боли»: волонтеры спасают беззубого пса со сломанным черепом
В Новосибирске маршрутка столкнулась с иномаркой: в ДТП пострадал 5-летний ребенок
Пушистый и наглый: в новосибирском приюте кролик отобрал лежанку у 7-килограммового кота
Следователи проверят аквапарк после того, как 16-летний подросток захлебнулся в джакузи
«Маньяки какие-то»: сибирячка нашла камеру наблюдения в примерочной магазина
Лунное затмение 11 января 2020 года: астролог рассказала, что нужно делать
«А в чем героизм мальчика?»: подростку, который заплатил за блогершу в автобусе, собрали 1,5 миллиона рублей
Пропал за несколько часов до боя курантов: волонтеры ищут сибиряка, не явившегося к праздничному столу
Машина всмятку: сибирячка погибла в страшной аварии на Мочищенском шоссе
«Кожа слазила несколько раз»: сибирячке обожгли лицо во время депиляции
Пригрозил фармацевту пистолетом: в Новосибирске налетчик в медицинской маске ограбил аптеку
«Париж и Нью-Йорк меня бесят!»: Жерар Депардье в «Вечернем Урганте» признался в любви к Новосибирску
«Дети пешком идут полкилометра»: новосибирц требуют сделать остановку рядом со школой
«Пообещал искать»: экс-полицейский попал в суд за отказ расследовать кражу телефона
«Я умру без снега»: новосибирская пианистка завоевала два Гран-при на конкурсе в Лондоне
«Кидался на полицейского и обзывался»: в Новосибирске авиадебошира оштрафовали на 40 тысяч рублей
Новосибирская пенсионерка, упавшая в яму с кипятком, умерла в больнице
Школьник, чуть не утонувший в новосибирском аквапарке, находится без сознания в больнице