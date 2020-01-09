«Он скулил от боли»: волонтеры спасают беззубого пса со сломанным черепом

9 Янв. 2020 2020-01-09T20:36:13+03:00

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Новосибирские зоозащитники спасают пса с переломом челюсти и сломанными зубами. Волонтеры предполагают, что пса сбила машина.

— Когда мы его только подобрали и повезли в город из области, он был весь в крови. И наши волонтеры отвезли его к местному ветеринару. Тот скал, мол все хорошо, пес молодой, года 3, просто подрался с другими собаками. Выписал какие-то капли для глаз и отправил домой, — рассказала КП-Новосибирск волонтер приюта «Кошкино Лукошко» Алена Святова. — А вчера он слег с судорогами, отказался есть, отек на голове стал увеличиваться. Он скулил и злился от боли. И мы повезли его в ветклинику уже здесь, в Новосибирске.

Пес буквально скулил от боли. Фото: Алена Святова

Диагноз ветеринаров оказался неутешительным. У пса, которого зоозащитники назвали Ахилом, оказались сломаны три зуба, поврежден глаз, и сломан череп в области глазницы. Кроме того, выяснилось, что ему не 3 года, а приблизительно 7-8 лет.

По поводу версии с дракой с другими собаками у волонтеров тоже возникли большие сомнения. Поскольку повреждения у Ахила есть только на одной стороне тела и они совсем не характерны для тех, что собаки получают при борьбе, зоозащитники почти уверены, что пса сбила машина.

Сейчас псу необходимо лечение и грамотный уход. Фото: Алена Святова

— К этому мы оказались совершенно не готовы. У нас уже ушло почти 10 тысяч рублей только на то, чтобы удалить ему больные зубы. А теперь еще придется удалять псу поврежденный глаз — иначе начнется нагноение, — пояснила Алена Святова. — Кроме всего прочего, это расходы на его лечение, восстановление и содержание. Мы будем благодарны за любую помощь!

Сейчас Ахиллу нужны лекарства, мягкая пища и грамотный уход. Если вы хотите помочь волонтерам в лечении этого мужественного пса, вы можете перечислить средства на номер карты «Сбербанка» 5469 4400 2085 9337.

ИСТОЧНИК KP.RU