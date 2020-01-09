В Новосибирске маршрутка столкнулась с иномаркой: в ДТП пострадал 5-летний ребенок

9 Янв. 2020 2020-01-09T17:47:32+03:00

В ДТП пострадали три человека, в том числе и 5-летний ребенок.

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Вечером 9 января в Новосибирске произошла авария: маршрутка столкнулась с иномаркой. В ДТП пострадали три человека, в том числе и 5-летний ребенок.

— «ГАЗель» 25 маршрута ехала по Красному проспекту со стороны улицы Дмитрия Донского в сторону улицы Аэропорт. На пересечении с улицей Георгия Колонды она столкнулась с автомобилем «Toyota Corolla», который ехал во встречном направлении и поворачивал налево в сторону улицы Объединения, — рассказали в ГИБДД по Новосибирской области. — В результате аварии пострадали два пассажира маршрутки — они были госпитализированы. Находившийся в салоне «Toyota» 5-летний мальчик также был доставлен в больницу, для уточнения диагноза.

На месте произошедшего работали сотрудники скорой помощи и ГИБДД. Причины и Обстоятельства случившейся аварии выясняются.

Напомним, сегодня днем на Мочищенском шоссе произошло ДТП со смертельным исходом.Женщина за рулем иномарки выехала на встречную полосу и столкнулась с другой машиной. К сожалению, автомобилистка не выжила в аварии.

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ИСТОЧНИК KP.RU