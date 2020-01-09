2020-01-09T17:00:53+03:00
Дом. Семья

Пушистый и наглый: в новосибирском приюте кролик отобрал лежанку у 7-килограммового кота

Своенравный ушастик продолжает осваиваться в роли хозяина
Алена КУЛЕШОВА
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Бакс уже отобрал у местного кота его лежанку и продолжает осваиваться в роли хозяина в приюте. Фото: "Кошкино Лукошко"Бакс уже отобрал у местного кота его лежанку и продолжает осваиваться в роли хозяина в приюте. Фото: "Кошкино Лукошко"
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В Новосибирском приюте «Кошкино Лукошко» появился неожиданно самоуверенный кролик по кличке Бакс: он уже отобрал у местного кота его лежанку и продолжает осваиваться в роли хозяина в своем новом «доме».

— Мы в начале января поехали пристраивать овчарку в новый дом. И мужчина, который и забрал нашу собаку, подарил нам вот это наглое пушистое счастье. Теперь он будет жить у нас в приюте, — рассказала КП-Новосибирск зоозащитница Алена Святова. — Первые дни он еще ходил, прятался, а тут вдруг решил показать, кто на самом деле в доме хозяин. Делает, что ему только вздцмается! Вон, даже 7-килограммового кота выгнал с его лежанки. Теперь кот обиженный спит на полу, а этот ушастик, как королевич, устроился на его лежанке.

Волонтеры уверены, что ушастый пройдоха еще доставит им хлопот. Фото: Алена Святова

Волонтеры уверены, что ушастый пройдоха еще доставит им хлопот. Фото: Алена Святова

Искать кролику новых хозяев зоозащитники пока не планируют. Опасаются, что люди могут не справиться с уходом за Баксом. Однако, волонтеры уверены, что ушастый пройдоха еще доставит им хлопот!

— Вот ведь как получается: пустили зайчика в избушечку, а он уже лежанку отнял у кота. Как бы он теперь ключами от всего приюта не завладел, — шутят волонтеры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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