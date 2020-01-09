«А в чем героизм мальчика?»: подростку, который заплатил за блогершу в автобусе, собрали 1,5 миллиона рублей

9 Янв. 2020 2020-01-09T14:58:14+03:00

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Неравнодушные люди собрали за сутки 1,5 миллиона рублей для семьи мальчика, которого мама воспитывает в одиночку. Произошло это рождественское чудо благодаря инициативе одной сибирячки. Женщина ведет блог в Instagram, и в одном из своих постов она рассказала о том, как вместе с сыном встретила в транспорте подростка, чья история поразила ее до глубины души.

— Вчера мы с Мишкой познакомились в автобусе с мальчиком , который оплатил наш проезд, просто потому, что решил позаботиться о женщине с маленьким ребенком, — пишет в своем посте Наталья Мишина. — Потому что в его семье так принято — заботиться о других.

Во время поездки сибирячка разговорилась с подростком и узнала многое о его жизни. Оказалось, что он живет только с мамой — папы в их семье нет. Сейчас они вместе делают ремонт в своем доме и денег, порой, не хватает. Эта история тронула Наталью, и она твердо решила найти мальчика и его маму, чтобы поблагодарить ее за такое прекрасное воспитание ребенка.

— Я хотела сказать «спасибо» его маме, которая вкладывает столько доброты в сына.Чтобы подарить немного рождественской сказки этому мальчику, — пишет сибирячка. — Чтобы просто мы с вами знали, что в мире много хорошего. И оно совсем рядом с нами.

И сибирячке действительно удалось сотворить настоящее чудо! После того, как Наталья съездила в гости к подростку, она разместила на своей страничке реквизиты банковской карты его мамы, чтобы все неравнодушные люди смогли помочь этой семье. На пост девушки только за сутки откликнулось около 2 тысяч человек, и за этот небольшой промежуток времени им удалось собрать 1,5 миллиона рублей.

— Вот так благодаря доброте людей удалось по-настоящему изменить жизнь одной семьи! — сообщила Наталья Мишина в историях в своем Instagram.

Женщина также отметила, что на собранные деньги мама мальчика планирует купить ему квартиру, в которой он сможет жить, когда станет взрослым.

Не все подписчики сибирячки оценили ее стремление помочь мальчику. Фото: beautiful.mom

Однако не все подписчики сибирячки оценили ее стремление помочь мальчику. Некоторые из них написали в комментариях под постом о том, что никакого героизма в действиях подростка не было и нет никакого смысла перечислять его семье деньги:

— В семье денег нет, а он другим за билеты платит.

— Не понимаю, в чем тут героизм?

Но Наталья относится к таким комментариям спокойно. Отмечает, что даже ожидала такой реакции от некоторых людей.

ИСТОЧНИК KP.RU