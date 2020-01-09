Лунное затмение 11 января 2020 года: что увидят новосибирцы

9 Янв. 2020 2020-01-09T21:01:09+03:00

Каким будет лунное затмение 11 января 2020 года в столице Сибири - читайте в нашем материале

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Лунное затмение 11 января 2020 года — одно из важных астрономических событий начала года: Солнце, Земля и Луна на непродолжительное время выстроятся в одну линию. Лучше всего его видно будет в Африке, Азии и в Австралии. Как наблюдать лунное затмение в Новосибирске, рассказал сотрудник Новосибирского планетария Олег Кашин.

Когда пройдет лунное затмение в Новосибирске?

Частичное лунное затмение начнется 11 января в 00:10 и закончится 4:12 по новосибирскому времени. Максимальная фаза затмения произойдет в 02:10. Лунное затмение будет полутеневым — это значит, что Луна пройдет через полутень Земли, немного изменив свою яркость. Полутень Земли закроет Луну на 92%

Как смотреть лунное затмение?

Полутеневые лунные затмения трудноуловимы для глаза, Луна лишь незначительно изменит свою яркость. Также ненамного изменится и цвет самой Луны.

Что увидят новосибирцы?

— Затмение совпадает с первым полнолунием и будет первым в 2020 году. Новосибирцам следует запастись терпением, начало и конец затмения будут трудно уловимы, а пик придется на два часа ночи, — уверен Олег Кашин.

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Специалисты отмечали, что особенно хорошо астрономическое явление было видно в западном полушарии Земли.(подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU