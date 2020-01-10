«Родители были породистые»: кошка родилась с разными глазами из-за запрещенного эксперимента заводчиков

10 Янв. 2020 2020-01-10T02:42:11+03:00

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Новосибирские зоозащитники пристраивают необычную кошку Симону с глазами разного размера. Животное долго скиталось по дачам на Затулинке, пока его не забрали на передержку. Кошка оказалась уже стерилизована и могла появиться от неудачного скрещивания с корниш-рексом, которое запрещено среди заводчиков.

Волонтер Анна нашла кошку в районе тулинских дач еще в сентябре. Когда Симоне вытравили блох и отмыли ее, то увидели признаки породы — каракулевую шерсть и длинные уши, как у дорогой породы корниш-рексов.

— Ветеринар сказал, что дефект глаза был врожденный. Родители, очевидно, были породистые, возможно скрещивание с корниш-рексом дало мутацию. Большое спасибо девушке, которая сразу взяла животное на передержку: она буквально спасла Симону. Сейчас кошка полностью здорова и готова к переезду в новую семью, — сообщила КП-Новосибирск Анна Шкребнева.

Симоне около трех лет, она ласкова с людьми, но проявляет породу — ревностно относится к другим хозяйским животным. Желающим забрать кошку можно обратиться через группу помощи бездомным животным «Рука помощи» «ВКонтакте».

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ИСТОЧНИК KP.RU