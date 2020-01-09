Пропал за несколько часов до боя курантов: волонтеры ищут сибиряка, не явившегося к праздничному столу

9 Янв. 2020 2020-01-09T13:37:03+03:00

О мужчине ничего неизвестно уже десять дней

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Поисковый отряд «Лиза-Алерт» ищет пропавшего в Ленинском районе 42-летнего Алексея Николаевича Черношейкина. Последний раз мужчину видели 31 декабря.

Известно, что из дома он вышел в 17.00 часов. Родным Алексей сказал, что пойдет по делам. Новый год сибиряк планировал встретить вместе со своей напарницей по работе. Работал он на складах автокомбината.

Жена мужчины умерла еще год назад. Его сыну 17 лет. Сейчас он живет с бабушкой, мамой Алексея. По словам родных, мужчина никогда не пропадал. Он отличался спокойным нравом. После того, как ушел из дома, его больше никто нигде не видел. Телефон выключен.

—Приметы: 175 сантиметров, нормальное телосложение, серые глаза, темно-русые волосы, короткая стрижка. На момент исчезновения был одет в черное полупальто, темно-синие джинсы, темные кроссовки, черная вязаная шапка и черно-серый шарф (снуд), — сообщают волонтеры «Лиза-Алерт».

Среди особых примет: татуировка на пальце левой руки в виде кольца. По словам родных, она похожа на печатку.

Если вам известно что-нибудь о том, где сейчас может находиться Алексей Черношейкина, или вы просто видели его на улице, сразу же сообщите об этом по номеру телефона: 8-800-700-54-52 или в полицию по единому номеру 112.

ИСТОЧНИК KP.RU