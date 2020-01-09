«Маньяки какие-то»: сибирячка нашла камеру наблюдения в примерочной магазина
Сибирячка Лиля ( имя изменено — прим.ред.) решила прогулять по магазинам и зашла в один из отделов в торговом центре. Выбрав несколько вещей девушка отправилась в примерочную, чтобы померить их. И тут ее ждал неприятный сюрприз.
— Раньше как-то не обращала внимания, но сегодня мой взгляд зацепил камеру, направленную на примерочные, — пишет девушка на сайте Flamp.ru
Выхода не было и девушка, примерив несколько вещей. пошла к кассе оплачивать покупку. Неприятный осадок от посещения магазина остался. На сайте сибирячка написала отзыв, чтобы предупредить покупателей.
Сибиряки в комментариях были возмущены таким расположением камеры:
— Магазин с сюрпризом.
— Там маньяки какие-то по ту сторону камеры.
— Камеры расположены так, что угол обзора точно охватывает происходящее в примерочных, — пишут комментаторы.
ИСТОЧНИК KP.RU