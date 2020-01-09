Машина всмятку: сибирячка погибла в страшной аварии на Мочищенском шоссе

9 Янв. 2020 2020-01-09T13:09:22+03:00

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Днем 9 января в Новосибирске произошло ДТП со смертельным исходом. Авария случилась на Мочищенском шоссе, недалеко от остановки «Больница».

— Сегодня в 15:35 61-летняя женщина за рулем автомобиля «Honda» ехала по Мочищенскому шоссе со стороны Дачного шоссе в сторону Краснояровского шоссе. В один момент, она выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с автомобилем «Volkswagen», за рулем которого был 63-летний мужчина, — сообщили в ГИБДД по Новосибирской области. — Удар при столкновении оказался такой силы, что женщина не выжила.

На месте происшествия работали сотрудники МЧС, скорой помощи и ГИБДД. Фото: ГИБДД Новосибирск

Кроме того, в аварии также пострадали трое пассажиров «Honda» и два пассажира «Volkswagen». Людей доставили в больницу на скорой помощи для уточнения травм.

На месте происшествия работали сотрудники МЧС, скорой помощи и ГИБДД. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Сибирячка погибла в страшной аварии на Мочищенском шоссе.

ИСТОЧНИК KP.RU