2020-01-09T12:48:25+03:00
Общество

Пригрозил фармацевту пистолетом: в Новосибирске налетчик в медицинской маске ограбил аптеку

Жулика сейчас ищет полиция
Надежда РЫЖКИНА
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Полиция ищет нападавшего мужчину.Полиция ищет нападавшего мужчину.Фото: Виктория МИНАЕВА
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В Калининском районе налетчик ограбил аптеку на улице Богдана Хмельницкого: сообщение об этом появилось в группе «Инцидент Новосибирск». По словам очевидцев, он зашёл в аптеку в синей медицинской маске, направил на сотрудницу предмет, похожий на пистолет, и забрал деньги. После чего скрылся во дворах на улице Народной.

Сибиряки ставшие невольными свидетелями произошедшнго, отмечают, что нападавший жулик был в неадкватном состоянии: вохможно, находился под действием наркотиков.

Сейчас все подробности произошедшего выясняют правоохранители:

- Полиция ищет нападавшего мужчину, проводится проверка информации и уточняются все данные, - пояснили корреспондентам КП-Новосибирск в ГУ МВД России по Новосибирской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Пригрозил фармацевту пистолетом: в Новосибирске налетчик в медицинской маске ограбил аптеку
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