«Париж и Нью-Йорк меня бесят!»: Жерар Депардье в «Вечернем Урганте» признался в любви к Новосибирску

9 Янв. 2020 2020-01-09T12:44:58+03:00

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Жерар Депардье побывал на съемках программы «Вечерний Ургант», и завел во время эфира разговор о Новосибирске.

— Мне нравится, что там я далеко вижу горизонт. Горизонты там на 22 километра видно. И это вынуждает людей иметь определенную силу внутри. Она приходит не от Бога, а из них самих. Чтобы выдерживать морозы в минус 50, нужна сила, — поделился актер.

Француз заявил, что его «бесят Париж и Нью-Йорк». По мнению француза, Нью-Йорк — это место богатеньких сынков. Нью-Йорк Депардье назвал ужасным местом. Также актер признался, что менталитет американцев ему неприятен.

А вообще, француз убежден, что жизнь в городах тоскливая.

Также Депардье поделился с ведущим тем, что еще он не любит Новый год и Рождество — вообще, никакие праздники. Но ему нравится смотреть в радостные глаза людей в это время. Еще признался, что любит русскую кухню, потому что наша пища готовится долго на огне, тем самым продукты отдают свой истинный вкус.

Также Депардье откровенно рассказал о том, что не верит в Бога, так как никогда его не видел, и про то, что он был нежеланным ребенком в семье, родители пытались от него избавить еще до рождения.

Жерар Депардье признался в любви к Новосибирску в "Вечернем Урганте".Гость нового выпуска актер Жерар Депардье. А еще зрителей ждет обзор самых интересных новинок кино от Антона Долина и музыкальный номер от исполнителя Джизуса. VK: http://vk.com/vecherniy.urgant Instagram: http://instagram.com/vecherniy_urgant Facebook: https://www.fb.com/vechernij.urgant Twitter: https://twitter.com/Urgant_Show WEBSITE: http://urgantshow.ru Каждый день - новый выпуск! Подписывайтесь! http://bit.ly/Subscribe_UrgantShow Вечерний Ургант Выпуски http://bit.ly/UrgantShow Взгляд снизу - http://bit.ly/VzgliadSnizu Я знаю, что вы делали прошлым прошлым - https://www.youtube.com/playlist?list=PLm3gZzAZXT4sUi9VX-79nUc5j5kf_EN7J Острый репортаж с Аллой Михеевой - http://bit.ly/AllaMiheeva Интервью с гостями - http://bit.ly/Talk_UgrantShow Новости от Ивана - http://bit.ly/NewsFromUrgant Музыкальные номера - http://bit.ly/MusicVideosUrgantShow Пойдём в кино, Оксана! - http://bit.ly/Poydem_v_Kino Клуб Высокая талия - https://www.youtube.com/playlist?list=PLm3gZzAZXT4s7-tTziYJYeTaiAN1Lge-1 Встреча с интересным человеком - https://www.youtube.com/playlist?list=PLm3gZzAZXT4teW9Cdixqx3KTKEGZDnkRq Голос улиц с Константином Анисимовым - https://www.youtube.com/playlist?list=PLm3gZzAZXT4t7Xl43Ub0suiWUgZAU6ppI Пять вспышек прекрасного - http://bit.ly/5_vspyishek Вечерний патруль. - https://www.youtube.com/playlist?list=PLm3gZzAZXT4vuVe4-Wi_3FVGQyDIEQouU Ми-ми-ми - http://bit.ly/_Mi_Mi_Mi Звезда интернета - популярные видеоблогеры - https://www.youtube.com/playlist?list=PLm3gZzAZXT4ucjl2lx2LCid8DkTbY9KQa Стрижем на Первом! - http://bit.ly/CutCut Селфи с незнакомцем - http://bit.ly/SelfySelfy

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