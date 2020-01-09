«Кожа слазила несколько раз»: сибирячке обожгли лицо во время депиляции

9 Янв. 2020 2020-01-09T12:52:48+03:00

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Сибирячка Ирина Валентинова решила сделать депиляцию на лице перед новогодним корпоративом. В конце декабря записалась к мастеру и пришла в назначенное время. Но все пошло не так: об этом девушка написала в соцсетях.

— Мастер делала все с любовью, старалась, единственное, воск был горячий. Но я пользуюсь такой услугой уже много лет, и было такое, что воск был нагрет сильно, — пишет девушка в своем отзыве на сайте Flamp.ru.

Процедура прошла без заминок, волосы убрали хорошо. Только после нее начались осложнения — появился страшный ожог.

— У меня кожа слазила 2 раза, — рассказала Ирина корреспонденту КП-Новосибирск. — Такое произошло впервые за все время. Все бы ничего, но на следующий день у меня был корпоратив.

Пришлось сибирячке место ожога маскировать тональным кремом. Лечение было выбрано самое простое — мазь от ожогов.

ИСТОЧНИК KP.RU