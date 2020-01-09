«Кожа слазила несколько раз»: сибирячке обожгли лицо во время депиляции
Сибирячка Ирина Валентинова решила сделать депиляцию на лице перед новогодним корпоративом. В конце декабря записалась к мастеру и пришла в назначенное время. Но все пошло не так: об этом девушка написала в соцсетях.
— Мастер делала все с любовью, старалась, единственное, воск был горячий. Но я пользуюсь такой услугой уже много лет, и было такое, что воск был нагрет сильно, — пишет девушка в своем отзыве на сайте Flamp.ru.
Процедура прошла без заминок, волосы убрали хорошо. Только после нее начались осложнения — появился страшный ожог.
— У меня кожа слазила 2 раза, — рассказала Ирина корреспонденту КП-Новосибирск. — Такое произошло впервые за все время. Все бы ничего, но на следующий день у меня был корпоратив.
Пришлось сибирячке место ожога маскировать тональным кремом. Лечение было выбрано самое простое — мазь от ожогов.
ИСТОЧНИК KP.RU