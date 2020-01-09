«Дети пешком идут полкилометра»: новосибирц требуют сделать остановку рядом со школой

9 Янв. 2020 2020-01-09T12:28:16+03:00

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Ученики и учителя школы № 165 в Новосибирске настаивают на оборудовании транспортной остановки рядом с учебным учреждением. О необходимости этого речь идет уже давно — ведь дети, идущие на занятия, уже не раз попадали в ДТП, которые оборачивались для них серьезными травмами.

— В прошлом году был случай, когда девочку на пешеходном переходе сбила машина, — цитирует слова директора школы № 165 Максима Давыдова издание «Навигатор». — Я не говорю, что остановка полностью решит все вопросы. Есть, конечно, и тема соблюдения правил дорожного движения. Сейчас на улице Бердышева напротив школы установлены знаки пешеходного перехода, есть 4 лежачих полицейских, правда, два из них уже требуют ремонта. Это хоть как-то сдерживает напор автомобилистов, заставляет их быть внимательнее и снижать скорость. Но если бы дети доезжали на общественном транспорте до школы, было бы гораздо безопаснее.

Местность возле учебного учреждения действительно не самая безопасная: имеющиеся остановки находятся в 500 метрах от школы. Детям приходится проходить это расстояние пешком, несколько раз переходя дорогу. Да еще и тротуар в частном секторе оборудован только с одной стороны улицы. При этом, стоит отметить, что в учебные дни примерно 400 школьников вынуждены пользоваться общественным транспортом.

Руководство учебного учреждения вместе с администрацией Советского района стараются решить эту проблему. Уже найден подрядчик, готовый взяться за это дело. А готовый проект будущей остановки был передан в Главное управление благоустройства и озеленения мэрии Новосибирска.

— От департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мы до сих пор не получили ответа, почему они этот проект не пропускают, каким нормам он не соответствует, — отмечает Максим Давыдов. — Конечно, с одной стороны, это не самое выгодное место для остановки. Опять же, могут быть против жители частных домов, расположенных на этой улице. Но ведь здесь речь идет о детях. И обеспечение возможности для них безопасно добираться на занятия и домой с занятий играет более весомую роль. Нас поддерживают ТОСы «Содружество» и «Пятый», которые направили в мэрию письма с просьбой помочь в обустройстве остановочных карманов возле школы. Будем и дальше с помощью общественников добиваться обустройства остановки.

ИСТОЧНИК KP.RU