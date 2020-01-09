«Кидался на полицейского и обзывался»: в Новосибирске авиадебошира оштрафовали на 40 тысяч рублей

9 Янв. 2020 2020-01-09T10:47:54+03:00

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Житель Омска должен был из новосибирского «Толмачево» улететь на Пхукет в отпуск, но вместо шезлонга на пляже он оказался за решеткой. В аэропорту сибиряк на радостях перебрал со спиртным. К самолету он подошел уже изрядно выпившим. На замечания сотрудников авиакомпании он реагировал бурно. Им ничего не оставалось, как вызвать к борту полицейских.

— Все случилось в октябре 2019 года. Сотрудник транспортной полиции потребовал от обвиняемого прекратить нарушение общественного порядка и проследовать в помещение ЛО МВД России в аэропорту «Толмачево» для составления протокола об административном правонарушении. Обвиняемый, не желая выполнять законные требования, применил насилие в отношении сотрудника транспортной полиции, а после его доставления в дежурную часть в присутствии гражданских лиц публично оскорбил полицейских, — сообщили в пресс-службе Западно-Сибирского следственного управления на транспорте.

В итоге на мужчину завели уголовное дело. Сибиряк признал свою вину, а суд оштрафовал его на 40 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU