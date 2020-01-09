2020-01-09T11:03:39+03:00
Происшествия

«Пообещал искать»: экс-полицейский попал в суд за отказ расследовать кражу телефона

Новосибирец забыл телефон в пивной: полицейский убедил его забрать заявление о краже и написал поддельные справки
Никита МАНЬКО
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Полицейский решил не расследовать кражу из-за загруженности.Полицейский решил не расследовать кражу из-за загруженности.Фото: Андрей КОПАЛОВ
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Экс-полицейский оказался под следствием, когда уже вышел на пенсию. Обвинили его в том, что, будучи лейтенантом, он отказался расследовать кражу.

По версии следствия, правоохранитель убедил сибиряка забрать заявление об украденном телефоне и портмоне. Инцидент произошел еще вечером 12 июля 2018 года: тогда мужчина зашел в пивной магазин и забыл на прилавке дешевый смартфон и портмоне. Вернувшись домой, новосибирец пропажу и пошел обратно, но в магазине вещей уже не было. Тогда он написал заявление о краже в полицию.

По данным прокуратуры, экс-полицейский, который был в тот момент очень загружен, написал подложную справку о выезде на место, просмотре записей с видеокамер, а также пообещал потерпевшему искать похищенное. Но через пять дней правоохранитель убедил мужчину написать заявление об отказе в возбуждении уголовного дела. Мол, никакого криминала в этой истории нет - просто потерял мобильный. Мужчина согласился и вскоре получил постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела.

Однако в октябре 2018 года после проверки районная прокуратура вновь возбудила уголовное дело о краже. Но его невозможно расследовать из-за утраты доказательств: прошло слишком много времени для возобновления оперативной работы.

- Тогда в отношении экс-полицейского было возбуждено уголовное дело о подлоге с использованием служебного положения, - сообщила КП-Новосибирск старший помощник прокурора Октябрьского района Жанна Леонова.

Лейтенанту полиции грозит до четырех лет лишения свободы, уголовное дело рассмотрит районный суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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