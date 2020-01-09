«От машин ничего не осталось»: в страшном ДТП под Новосибирском погибла пассажирка авто

9 Янв. 2020 2020-01-09T08:15:15+03:00

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В понедельник утром, 9 января, в Бердске произошла жуткая авария. Там на улице Барнаульская столкнулись две «леговушки»: Toyota Probox и хэтчбек ВАЗ-2114. Как сообщают очевидцы, иномарка ехала со стороны Искитима, а отечественное авто — навстречу. Вдруг Toyota резко занесло на скользкой дороге и вынесло на встречку. По предварительным данным, погибла пассажирка «ВАЗа». Оба водителя доставлены с травмами в бердскую больницу. Видео последствий столкновения опубликовано в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54». На кадрах видно, что машины превратились в груду металлолома.

— Там из машины извлекли мертвого человека, — написал автомобилист, который ехал мимо.

Подробности аварии уточняют сотрудники областного ГИБДД. Последствия ДТП ужаснули очевидцев. Сибиряки обсуждают его в соцсети.

Очевидцы утверждают, что иномарку занесло на скользкой дороге и выбросило на встречную полосу. Фото: стоп-кадр

— Там ехать невозможно из-за колеи.

— Я тоже ехала там в это время, сердце сжималось. Там еще даже служб на тот момент не было.

— Один труп, две легковых. «Тойота» — удар боковой в пассажирскую сторону, «Лада» — разбит перед.

— Есть погибшие, там ничего не осталось от машин. Гололед сильный. Не спешите, туда всегда успеем.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/753649" frameborder="0"></iframe> Под Новосибирском в страшной аварии погиб человек.

ИСТОЧНИК KP.RU