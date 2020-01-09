Пожар на рынке в Искитиме: во время разбора завалов спасатели нашли погибшего мужчину
Пожар на рынке в Искитиме унес жизнь сибиряка: сейчас следователи выясняют все обстоятельства его гибели в ТЦ «Центральный». Тело мужчины обнаружили при разборе завалов. Областной СК возбудил уголовное дело по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть человека».
— На место происшествия прибыли следователи-криминалисты. Следователями уже назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы, расследование уголовного дела продолжается, — сообщает пресс-служба СК.
Напомним, в воскресенье, 8 января, в Искитиме по улице Вокзальная загорелся торговый комплекс «Центральный» — это крупный вещевой рынок в городе. Огонь не могли потушить несколько часов. К месту ЧП для тушения был отправлен пожарный поезд. До прибытия подразделений пожарной охраны из здания вещевого рынка эвакуировались 30 человек. Информации о пострадавших на момент возникновения пожара не было. Как стало известно, несколькими часами позже 8 человек обратились за медицинской помощью. У троих из них было легкое отравление угарным газом.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Итоги крупного пожара под Новосибирском: 8 человек обратились за медпомощью.
У троих искитимцев — легкое отравление угарным газом. (подробнее)
Пожарный поезд пришел на помощь: для тушения рынка в Искитиме вызвано подкрепление.
Под Новосибирском спасатели продолжают тушить крупный вещевой рынок.(подробнее)
«Морги открыты»: тролли пугают соцсети пожаром в Искитиме и сравнивают его с «Зимней вишней».
Медики сообщили о троих пострадавших — у них легкая степень отравления угарным газом. (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU