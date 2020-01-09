2020-01-09T06:53:03+03:00
Происшествия

Пожар на рынке в Искитиме: во время разбора завалов спасатели нашли погибшего мужчину

СК по Новосибирской области возбудил уголовное дело после пожара на рынке в Искитиме
Ульяна ДЖАНКОВА
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При разборе завало после пожара в Искитиме найден мертвый мужчина. Фото: vk.com/overhear_iskitimПри разборе завало после пожара в Искитиме найден мертвый мужчина. Фото: vk.com/overhear_iskitim
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Пожар на рынке в Искитиме унес жизнь сибиряка: сейчас следователи выясняют все обстоятельства его гибели в ТЦ «Центральный». Тело мужчины обнаружили при разборе завалов. Областной СК возбудил уголовное дело по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть человека».

— На место происшествия прибыли следователи-криминалисты. Следователями уже назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы, расследование уголовного дела продолжается, — сообщает пресс-служба СК.

Напомним, в воскресенье, 8 января, в Искитиме по улице Вокзальная загорелся торговый комплекс «Центральный» — это крупный вещевой рынок в городе. Огонь не могли потушить несколько часов. К месту ЧП для тушения был отправлен пожарный поезд. До прибытия подразделений пожарной охраны из здания вещевого рынка эвакуировались 30 человек. Информации о пострадавших на момент возникновения пожара не было. Как стало известно, несколькими часами позже 8 человек обратились за медицинской помощью. У троих из них было легкое отравление угарным газом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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