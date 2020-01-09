2020-01-09T06:31:53+03:00
Происшествия

«Наказан за плохие дела в старом году»: в Новосибирске иномарку забросило на вершину сугроба

По предварительной информации, никто не пострадал
Надежда РЫЖКИНА
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Авария произошла на проспекте Дзержинского.Авария произошла на проспекте Дзержинского.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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В ночь с 8 на 9 января случилось анекдотичное ДТП: автомобиль Subaru въехал в снежную кучу и застрял на её вершине. В таком положении его сфотографировал очевидец и выложил фото в группу новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».

— Последний выходной день завершился для владельца универсала верхом на сугробе на проспекте Дзержинского, — добавил очевидец в комментарии.

Подписчики группы точно определили место ДТП: оно произошло возле рынка на проспекте у ДК Чкалова. И сейчас они весело шутят над неудачливым «покорителем сугробов» в соцсетях.

— Опять сугроб знаком не обозначили?

— Лучше бы этот псевдогонщик оказался на столбе

— Наказан за плохие дела в старом году

— Это новый памятник, - с юмором пишут комментаторы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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