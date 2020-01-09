«Наказан за плохие дела в старом году»: в Новосибирске иномарку забросило на вершину сугроба
В ночь с 8 на 9 января случилось анекдотичное ДТП: автомобиль Subaru въехал в снежную кучу и застрял на её вершине. В таком положении его сфотографировал очевидец и выложил фото в группу новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».
— Последний выходной день завершился для владельца универсала верхом на сугробе на проспекте Дзержинского, — добавил очевидец в комментарии.
Подписчики группы точно определили место ДТП: оно произошло возле рынка на проспекте у ДК Чкалова. И сейчас они весело шутят над неудачливым «покорителем сугробов» в соцсетях.
— Опять сугроб знаком не обозначили?
— Лучше бы этот псевдогонщик оказался на столбе
— Наказан за плохие дела в старом году
— Это новый памятник, - с юмором пишут комментаторы.
ИСТОЧНИК KP.RU