«Он сломал ей руку в нескольких местах»: в Новосибирске на пенсионерку напал мужчина

9 Янв. 2020 2020-01-09T06:26:24+03:00

В Новосибирске мужчина напал на бабушку и сломал ей руку. Фото: стоп-кадр

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ЧП произошло в Затулинском жилмассиве. Все произошло у дома №239 по улице Зорге. Пожилая женщина подошла к подъезду. Там ее поджидал парень. Бабушка будто чувствовала неладное: она не сразу зашла в дом, но немного потоптавшись у подъезда, сибирячка все же решилась войти внутрь. Следом за ней быстро юркнул парень.

Вскоре бабушка и молодой человек снова выходят на улицу. Они пару секунд стоят у входных дверей. Немного замешкавшись, парень силой вырывает сумку у бабушки и убегает. В это время мимо шли прохожие, но они не сразу обратили внимание на то, что случилось. Все происходящее сняла камера домофона.

— Шестого января было совершено нападение на мою бабушку. Он вывихнул и переломал ей руку в нескольких местах, пришлось проводить сложную операцию. Украдена сумка. На видео видно его лицо и его сообщника, — написала в группе «Типичная Затулинка» внучка бабушки Вероника Козлова.

Местные жители утверждают, что это не первый случай нападения на пенсионерок.

Новосибирец напала на бабушку и сломал ей руку.На этом видео нападение уродов на женщину 6-го января 2020г. Возле д.239 по улице Зорге г.Новосибирск.Они продолжают калечить и грабить пенсионеров в Кироском районе. Кто их узнал,пишите в комментах.

ИСТОЧНИК KP.RU