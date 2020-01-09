2020-01-09T05:22:01+03:00
Общество

«Она лежала на детской площадке»: в Искитиме под окнами высотки нашли мертвую бабушку

В причинах ее гибели разбираются следователи
Ульяна ДЖАНКОВА
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В Искитиме на детской площадке нашли мертвую бабушку.В Искитиме на детской площадке нашли мертвую бабушку.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Индустриальном микрорайоне Искитима произошло ЧП. В субботу вечером, 7 января, на детской площадке лежала бабушка. Пожилая женщина была мертва. Первыми ее тело увидели прохожие. Очевидцы сразу же вызвали полицию. Сколько времени мертвая бабушка пролежала в детском городке, неизвестно. Полицейские, как только приехали на место происшествия, накрыли ее тело тканью.

-В полицию поступила информация о том, что выпал человек из окна. На месте работала оперативно-следственная группа. Материалы переданы в следственный комитет, — сообщили КП-Новосибирск в пресс-службе областного ГУ МВД.

Известно, что женщине было 72 года. Сейчас в правоохранительных органах выясняют причину, по которой погибла пожилая женщина. Была ли это случайность или суицид.

ИСТОЧНИК KP.RU

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