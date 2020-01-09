«Катают детей в шарах»: сибиряки используют новогодний декор площади Ленина как санки и качели
Жители Новосибирска нашли новое применение праздничным декорациям, которые установлены на катке у оперного театра.
Например, в огромных елочных шарах, что были в центре катка, родители катают своих детей, как в санках, а коробки-подарки стали качелями. Еще с больших украшений дети прыгают в снег. Народные забавы сняли на видео корреспонденты «ЧС-ИНФО».
Прохожие высказывают разное мнение по поводу того, что новогодний декор используют как аттракцион. Кто-то считает это невоспитанностью и вандализмом. При этом новосибирцы отмечают, что на центральной площади совсем нет развлечений для детей, которые не катаются на коньках. Нет даже горки. Вот родители и проявили смекалку, чтобы занять малышей, пока взрослые отдыхают на льду.
В любом случае, жители города призывают не рушить красоту на главной площади Новосибирска, чтобы еще какое-то время насладиться волшебной атмосферной новогодних праздников.
Новосибирцы превратили новогодний декор центральной площади в аттракцион.
ИСТОЧНИК KP.RU