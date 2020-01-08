2020-01-08T18:40:36+03:00
Общество

В Новосибирск придут небольшие морозы со снегопадом

А по области температура опустится ночью местами до -25 градусов
Татьяна ГАЙДУКОВА
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9 января в Новосибирске похолодает.9 января в Новосибирске похолодает.Фото: Влад КОМЯКОВ
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Теплые каникулы закончились. Короткая трудовая неделя начнется с небольшого похолодания. Причем морозы будут с ветром.

По данным сайта www.meteo-nso.ru 9 января ночью в городе ожидается местами небольшой снег с южным ветром от 3 до 8 м/с. Температура воздуха опустится от -14 до -16 градусов. На дорогах сохраняется гололедица. В районах Новосибирской области ожидаются морозы посильнее.

— По области в предстоящие сутки ожидается облачно с прояснениями, — сообщает ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС». — В отдельных районах небольшой снег, днем по западу преимущественно без осадков. При прояснении изморозь, туманы. На дорогах гололедица. Температура воздуха ночью опустится до -18 градусов, а местами до -25. Днем по области будет немного теплее от -9 до -14 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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