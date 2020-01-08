Крупный пожар под Новосибирском устранен: спасатели разбирают сгоревшие завалы

8 Янв. 2020 2020-01-08T14:47:17+03:00

ФОТО:Пресс-служба ГУ МЧС России по НСО На месте происшествия проводится проверка помещений двухэтажного мансардного здания, проливка и разбор сгоревших конструкций.

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Пожарно-спасательные подразделения ликвидировали открытое горение в торговом комплексе «Центральный» в Искитиме на площади 3500 квадратных метров. Погибших и травмированных нет.

— Сегодня в 15:30 пожарные ликвидировали открытое горение, — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Новосибирской области. — На месте происшествия проводится проверка помещений двухэтажного мансардного здания, проливка и разбор сгоревших конструкций.

Ликвидация пожара проводилась под руководством начальника Главного управления МЧС России по Новосибирской области генерал-майора внутренней службы Виктора Орлова.

— Благодаря грамотным действиям персонала торгового комплекса своевременно были эвакуированы 30 человек. Слаженные действия пожарно-спасательных расчетов позволили не допустить перехода огня на другие строения и оперативно ликвидировать возгорание, — прокомментировал Виктор Орлов.

ФОТО:Аварийно-спасательная служба НСО Пожар ликвидировали по повышенному рангу сложности: задействованы 113 человек личного состава и 32 единицы техники

ИСТОЧНИК KP.RU