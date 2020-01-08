2020-01-08T12:01:56+03:00
Происшествия

«Морги открыты»: тролли пугают соцсети пожаром в Искитиме и сравнивают его с «Зимней вишней»

Медики сообщили о троих пострадавших — у них легкая степень отравления угарным газом
Екатерина КОМЯКОВА
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Местные жители говорят, что рядом с пожаром было темно, как ночью. Фото: кадр из видеоМестные жители говорят, что рядом с пожаром было темно, как ночью. Фото: кадр из видео
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Утренний пожар под Новосибирском, на вещевом рынке в Искитиме, создал много шума в социальных сетях. Главная причина — страшные фотографии и видео с места пожара. Мансардный этаж рынка горел очень ярко, черный дым накрыл всю округу. Больше всего досталось жителям соседней многоэтажки, клубы дыма ветром уносило прямо в окна жителей.

Как горел рынок в Искитиме.

В час дня пожар был локализован. Площадь возгорания составила 3500 квадратных метров. На тушении работали 113 человек, подъехало 32 спецмашины.

Пожар на искитимском вещевом рынке.

По данным управления МЧС по Новосибирской области, жертв на пожаре нет. В Станции скорой медицинской помощи сообщили о 8 искитимцах, которые обратились к медикам. У троих легкая степень отравления угарным газом, остальные — жители как раз соседней многоэтажки. Проблемы у них возникли не из-за угарного газа — пожилые люди не справились с волнением, увидев черный дым за окнами, у многих подскочило давление.

Еще большую панику в социальных сетях начали сеять тролли. В паблике «Подслушано Искитим», где жители городка активно обсуждали случившееся, начали появляться комментарии от некой Местной Муси.

— Видно, скорая одна за другой увозят в реанимацию людей с пожара. Морг открыт, двери в секционную нараспашку для приема тел пострадавших, несмотря на выходной.

Сообщение, перепугавшее искитимцев. Фото: https://vk.com/overhear_iskitim

Сообщение, перепугавшее искитимцев. Фото: https://vk.com/overhear_iskitim

Сначала многие поверили комментатору, но потом сами горожане уличили Мусю во лжи, назвав ее троллем.

— Я работаю в морге, сейчас тут, никого сюда не привозили с базара, говорю вам 100%, — заявил местный житель Юрий.

В связи с большим задымлением, некоторые жители начали сравнивать пожар с трагедией в ТЦ «Зимняя вишня», однако информация о погибших не подтверждается. Об этом говорят официальные источники.

Пожар в Искитиме локализован.

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У троих искитимцев — легкое отравление угарным газом (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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Новости 24
«Морги открыты»: тролли пугают соцсети пожаром в Искитиме и сравнивают его с «Зимней вишней»
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