Итоги крупного пожара под Новосибирском: 8 человек обратились за медпомощью

8 Янв. 2020 2020-01-08T11:36:50+03:00

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Напомним, что сегодня утром в Искитиме по ул. Вокзальная загорелся Торговый комплекс «Центральный». Общая площадь пожара — 3,5 тысяч квадратных метров. Для тушения использовали пожарный гидрант на расстоянии 50 м и пожарный гидрант на расстоянии 100 м.

— Уже в 11.55 к месту пожара был отправлен пожарный поезд, а в 13.05 огонь локализован, — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Новосибирской области. — К реагированию привлекались 113 человек и 32 единиц техники, в том числе от МЧС России — 88 человек и 22 единиц техники.

До прибытия подразделений пожарной охраны из здания вещевого рынка эвакуировались 30 человек. Информации о пострадавших на момент возникновения пожара не было. Как стало известно несколькими часами позже 8 человек обратились за медицинской помощью.

— Трое из них с легкой степенью отравления угарным газом, это люди, которые находились непосредственно на объекте, — рассказала КП-Новосибирск главный врач станции скорой помощи Ирина Большакова. — Остальные (из дома напротив) пожаловались на проблемы с давлением.

ИСТОЧНИК KP.RU