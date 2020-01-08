2020-01-08T09:36:40+03:00
Общество

«Почему сильные не могут родить»: блогер объяснила причину бесплодия женщин-добытчиц

По мнению Анастасии Иванцовой, сила — это не истинное качество дам, «поход» против природы заканчивается больными детьми или вовсе их отсутствием
Екатерина Иванова
Поделиться:
Комментарии: comments1
Блогер Настя Иванцова дала советы девушкам насчет беременности. Фото: instagram.com/aneistazzzi/Блогер Настя Иванцова дала советы девушкам насчет беременности. Фото: instagram.com/aneistazzzi/
Изменить размер текста:

Блогер из Новосибирска Анастасия Иванцова в своем новом посте подняла тему бесплодия женщин. Девушка поставила вопрос кардинально: почему многие сильные женщины рожают нездоровых детей или вообще не могут родить? Настя сама же и ответила на свой пассаж. Блогер считает, что в бесплодии виноваты неженственные качества, которыми дамы наделяют себя вопреки природе.

— Природа женщине присвоила такие качества, как нежность, слабость, любовь, простота, ласка, а мужчину природа наградила такими качествами, как сила, воинственность, быть добытчиком, заботиться о семье, храбрость, смелость и так далее. Но, к сожалению, сегодня оба пола прут против природы: женщина пашет, мужчина ждет дома и готовит еду. (Образно говоря), — пишет Анастасия. — Когда ты идешь против природы, это очень отражается на женском здоровье.

Далее блогер советует своим подписчицам, а их более миллиона человек, не выходить замуж за тряпок, а собственную самодостаточность скрывать от партнера.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Почему сильные не могут родить»: блогер объяснила причину бесплодия женщин-добытчиц
Пожарный поезд пришел на помощь: для тушения рынка в Искитиме вызвано подкрепление
«Один мужчина забежал на крышу»: в Искитиме горит вещевой рынок
«Вор оказался зятем!»: сибиряк украл у своей тещи 320 тысяч рублей
«Сбил человека и хотел скрыться!»: новосибирцы самостоятельно задержали пьяного водителя
«Такой хоккей нам нужен!»: «Сибирь» одержала победу в Екатеринбурге
«Зато не убегут»: новосибирцев рассмешили собаки, гуляющие на крыше
«Добровольная вакцинация от рака»: новосибирцев насторожило объявление на подъездах
«Это традиция»: юрист объяснил, почему следователи обвиняют оперного певца по статье «изнасилование»
«С открытым ртом и шприцом в руке»: в Бердске очевидцы сняли на видео подозрительного водителя
«Там могут быть газовые баллоны»: пожар на рынке в Оби напугал сибиряков
Потерялся Тоша с хвостиком: в Новосибирске ищут модную собачку
Праздники продолжаются: пьяный водитель устроил два ДТП с пострадавшими в Новосибирске
Необыкновенная красота: новосибирцы празднуют Рождество Христово
Деньги нуждающимся или 20 книжек: новосибирцы занялись самообразованием на спор
Солиста НОВАТа обвинили в изнасиловании 13-летней девочки
Перепись населения 2020 в Новосибирске: когда пройдет, где ответить на вопросы онлайн
«Там соседа убивают»: подростки ломали дверь в квартиру новосибирца и били его арматурой
«Рука загуляла на Новый год»: жених Ольги Бузовой вывихнул плечо
«Стоят, смотрят, как лежит»: иномарка сбила мужчину возле остановки, но никто ему не помог
«Услышал хлопок, что-то подбросили в авто»: в Бердске подожгли машину обманутого дольщика
«Ему было плохо»: новосибирцев возмутил номер с ежом на сцене филармонии
Перепугал всех: новосибирец с кухонным ножом бросался на прохожих и гонялся за автомобилями
Осталась без ресниц: косметолог испортил сибирячке внешний вид
«Город погряз в снегу»: новосибирец пожаловался на плохую уборку улицы Тургенева