«Почему сильные не могут родить»: блогер объяснила причину бесплодия женщин-добытчиц

8 Янв. 2020 2020-01-08T09:36:40+03:00

По мнению Анастасии Иванцовой, сила — это не истинное качество дам, «поход» против природы заканчивается больными детьми или вовсе их отсутствием

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Блогер из Новосибирска Анастасия Иванцова в своем новом посте подняла тему бесплодия женщин. Девушка поставила вопрос кардинально: почему многие сильные женщины рожают нездоровых детей или вообще не могут родить? Настя сама же и ответила на свой пассаж. Блогер считает, что в бесплодии виноваты неженственные качества, которыми дамы наделяют себя вопреки природе.

— Природа женщине присвоила такие качества, как нежность, слабость, любовь, простота, ласка, а мужчину природа наградила такими качествами, как сила, воинственность, быть добытчиком, заботиться о семье, храбрость, смелость и так далее. Но, к сожалению, сегодня оба пола прут против природы: женщина пашет, мужчина ждет дома и готовит еду. (Образно говоря), — пишет Анастасия. — Когда ты идешь против природы, это очень отражается на женском здоровье.

Далее блогер советует своим подписчицам, а их более миллиона человек, не выходить замуж за тряпок, а собственную самодостаточность скрывать от партнера.

ИСТОЧНИК KP.RU