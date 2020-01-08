«Вор оказался зятем!»: сибиряк украл у своей тещи 320 тысяч рублей

8 Янв. 2020 2020-01-08T08:06:02+03:00

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В Рождественский сочельник пенсионерка из Линево, проживающая в доме на бульваре Ветеранов Войны, не обнаружила в квартире своих накопленных денег. На месте не оказалось аж 320 тысяч рублей! О своем горе 63-летняя женщина немедленно сообщила в полицию.

— В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого в совершении преступления, — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области. — Им оказался 45-летний (ранее судимый за кражу) зять потерпевшей, проживающий в этом же поселке.

Как оказалось, еще 4 января зять, воспользовавшись отсутствием хозяйки, тайно проник в ее квартиру с помощью имеющегося у него ключа и забрал тещины деньги.

Как уточняют в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области, уже возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Похищенное частично изъято. Проводится расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU