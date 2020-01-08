2020-01-08T06:14:47+03:00
Спорт

«Такой хоккей нам нужен!»: «Сибирь» одержала победу в Екатеринбурге

В выездном матче решающий гол в ворота соперников забил Александр Шаров
Татьяна ГАЙДУКОВА
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ФОТО:hcsibir.ru 7 января в очередном матче Континентальной хоккейной лиги «Сибирь» в овертайме вырвала победу у «Автомобилиста».ФОТО:hcsibir.ru 7 января в очередном матче Континентальной хоккейной лиги «Сибирь» в овертайме вырвала победу у «Автомобилиста».
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7 января в очередном матче Континентальной хоккейной лиги «Сибирь» в овертайме вырвала победу у «Автомобилиста» в Екатеринбурге со счетом 4:3. Напомним, несколькими днями ранее, 5 января, в первом выездном матче этого года «Сибирь» проиграла «Металлургу» в Магнитогорске со счетом 1:3.

Первые две шайбы в Екатеринбурге были заброшены в ворота новосибирцев в первом периоде, но потом наши отыгрались. Александр Шаров завершил игру победным голом.

— Побеждаем в Екатеринбурге! 4:3 в овертайме! Шаров — автор победной шайбы! — сообщает пресс-служба ХК «Сибирь».

Радости новосибирским болельщикам, которые отправились вместе с командой в Екатеринбург, не было предела. Некоторые сравнили победу в Екатеринбурге с рождественской сказкой: «Молодцы, не опустили руки после 0:2. За этот труд и были награждены небесами. Такой хоккей нам нужен!».

— Всегда удивляюсь: как наши болельщики перекрикивают домашние арены соперника?! Похвала! — комментируют матч участники паблика ВКонтатакте ХК «Сибирь».

— Лучшие болельщики на Земле! Сегодня в Екатеринбурге на арене было слышно только вас! — отмечает пресс-служба «Сибири».

ИСТОЧНИК KP.RU

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