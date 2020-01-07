2020-01-07T17:41:08+03:00
Общество

«Зато не убегут»: новосибирцев рассмешили собаки, гуляющие на крыше

Подписчики решили, что хозяин решил не утруждать себя полноценным выгулом питомцев
Ксения ПОЛТОРАНИНА
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Собаки прогуливались по крыши жилого дома в Бердске. Фото: Бердск ОнлайнСобаки прогуливались по крыши жилого дома в Бердске. Фото: Бердск Онлайн
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В Бердске две собаки разгуливали на крыше пристройки одного жилого дома. Забавные фотографии опубликовал паблик Бердск Онлайн. На снимке видно, что один пес ходит по заснеженной кровле пристройки, видимо, ее выпустили на свежий воздух из окна многоэтажки.

— Что-то новенькое! Выгул двух собак на крыше пристройки к многоэтажному дому. Вторую не успела сфотографировать, — сообщила девушка-очевидец.

На фотографиях видно, что одна из собак выглядывает из-за сугробов. Некоторые подписчики паблика умилялись забавным животным, а некоторые предположили, что эти собаки потерялись.

— Эта собачка на фото похожа на ту, что разыскивают уже не один день.

— Сторожевой пес!

— Зато не убежит, не потеряется, и хозяину хорошо — лежит на диване, телевизор смотрит, — комментируют происходящее подписчики паблика.

ИСТОЧНИК KP.RU

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