2020-01-07T15:00:21+03:00
Общество

«С открытым ртом и шприцом в руке»: в Бердске очевидцы сняли на видео подозрительного водителя

На месте разбирались правоохранительные органы
Ксения ПОЛТОРАНИНА
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У спящего водителя в руках шприц. Фото: АвтоБердскУ спящего водителя в руках шприц. Фото: АвтоБердск
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В Бердске 7 января в 17:00 очевидцы обнаружили машину, в которой странным образом спал водитель. У отдыхающего мужчины была неестественно опрокинута голова, а в руках был шприц. Об этом очевидцы сообщили на странице АвтоБердск.

— Его автомобиль мешал движению транспорта на дороге за «Астором», — рассказал сайту «АвтоБердск» очевидец Игорь.

Подозрительный водитель «Тойоты» никаким образом не реагировал на окружающих. В результате очевидцы вызвали полицейских.

— Полиция приехала на место, обыскала машину и отпустила мужчину ввиду того, что при себе у него ничего обнаружено не было, — рассказал Игорь.

Однако у полицейских странный водитель все же подозрения вызвал. Но так как не было найдено ничего подозрительного, увозить в больницу не было никакого толку.

— Да, и, оборудование в Бердске не очень и ничего этого не даст, — отмечает очевидец

После пробуждения, мужчина представился сотрудникам правоохранительных органов водителем такси.

Таксист отдыхает.

ИСТОЧНИК KP.RU

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