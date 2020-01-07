«Там могут быть газовые баллоны»: пожар на рынке в Оби напугал сибиряков

7 Янв. 2020 2020-01-07T12:11:48+03:00

В управлении МЧС по Новосибирской области говорят, что возгорание несерьезное

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В городе Обь рядом с Новосибирском случился пожар на рынке. На улице Ломоносова загорелись торговые павильоны.

— В них могут быть газовые баллоны. Может все рвануть, — сообщили местные паблики. — Люди эвакуируются.

Однако, в управлении МЧС посоветовали людям не паниковать. Пожар не настолько серьезный. Все находится под контролем. Пострадавших нет, горят три киоска.

— За территорией рынка в городе Обь пожарные ликвидировали возгорание киосков. Пострадавших нет, сгорело 3 киоска. В 15:24 пожарные завершили работы. Площадь пожара 20 квадратных метров. На ликвидации пожара задействованы были 20 человек и 5 единиц техники, — официально прокомментировали ситуацию в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU