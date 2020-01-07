«Там могут быть газовые баллоны»: пожар на рынке в Оби напугал сибиряков
В городе Обь рядом с Новосибирском случился пожар на рынке. На улице Ломоносова загорелись торговые павильоны.
— В них могут быть газовые баллоны. Может все рвануть, — сообщили местные паблики. — Люди эвакуируются.
Однако, в управлении МЧС посоветовали людям не паниковать. Пожар не настолько серьезный. Все находится под контролем. Пострадавших нет, горят три киоска.
— За территорией рынка в городе Обь пожарные ликвидировали возгорание киосков. Пострадавших нет, сгорело 3 киоска. В 15:24 пожарные завершили работы. Площадь пожара 20 квадратных метров. На ликвидации пожара задействованы были 20 человек и 5 единиц техники, — официально прокомментировали ситуацию в ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU