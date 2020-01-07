Потерялся Тоша с хвостиком: в Новосибирске ищут модную собачку

7 Янв. 2020 2020-01-07T11:49:15+03:00

Ухоженный йоркширский терьер пропал в Ленинском районе Новосибирска, хозяева ищут его и по окрестным деревням

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В первые дни наступившего года на окраине Новосибирска пропал модный и ухоженный йоркширский терьер по кличке Тоша. Хозяева собачки разместили объявления о пропаже во всех популярных пабликах по розыску животных, а также в сообществах Криводановки и Марусино — возможно, их любимца видели там.

— Стрижен, собран хвостик в резиночку! Напугался собаку и убежал! Верните пожалуйста малыша домой! Детки расстроены! — сообщается в объявлении.

Тоша пропал в окрестностях ТОС «Балластный карьер», который находится на улице Клубной, на окраине Ленинского района Новосибирска. Хозяева собачки обещают выплатить нашедшему вознаграждение. Если вам что-либо известно о местонахождении модного Тоши с хвостиком, звоните по телефонам: 8-951-379-79-30, 8-913-374-60-00.

ИСТОЧНИК KP.RU