2020-01-07T10:23:14+03:00
Происшествия

Праздники продолжаются: пьяный водитель устроил два ДТП с пострадавшими в Новосибирске

Обе аварии произошли в Дзержинском районе, на улице Бориса Богаткова
Екатерина КОМЯКОВА
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За пьяным водителем охотились несколько экипажей.За пьяным водителем охотились несколько экипажей.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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В Новосибирске водитель на Infiniti FX спровоцировал два ДТП: сначала столкновение произошло неподалеку от станции метро «Золотая Нива», а затем и на пересечении улиц Бориса Богаткова и Есенина. По словам очевидцев в соцсетях, мужчина за рулем дорогого кроссовера был в нетрезвом состоянии.

Судя по фотографиям и видео очевидцев, выложенным в паблике «Инцидент» в соцсети «Вконтакте», происшествие собрало по меньшей мере пять экипажей ГИБДД — видимо, правоохранители устроили погоню за неадекватным водителем.

— Трое пострадавших с перекрестка Бориса Богаткова — Есенина на «Скорой помощи» были доставлены в больницу, — сообщают в «Инциденте».

Тем временем, в областной ГИБДД подвели предварительные итоги акции «Нетрезвый водитель», которая в эти дни проходит в регионе: с начала года дорожные полицейские задержали 144 пьяных водителя. По итогам прошлого года, в Новосибирской области произошло 10 ДТП с участием нетрезвых водителей, в которых 54 человека погибло, 220 получили травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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