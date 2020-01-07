Праздники продолжаются: пьяный водитель устроил два ДТП с пострадавшими в Новосибирске
В Новосибирске водитель на Infiniti FX спровоцировал два ДТП: сначала столкновение произошло неподалеку от станции метро «Золотая Нива», а затем и на пересечении улиц Бориса Богаткова и Есенина. По словам очевидцев в соцсетях, мужчина за рулем дорогого кроссовера был в нетрезвом состоянии.
Судя по фотографиям и видео очевидцев, выложенным в паблике «Инцидент» в соцсети «Вконтакте», происшествие собрало по меньшей мере пять экипажей ГИБДД — видимо, правоохранители устроили погоню за неадекватным водителем.
— Трое пострадавших с перекрестка Бориса Богаткова — Есенина на «Скорой помощи» были доставлены в больницу, — сообщают в «Инциденте».
Тем временем, в областной ГИБДД подвели предварительные итоги акции «Нетрезвый водитель», которая в эти дни проходит в регионе: с начала года дорожные полицейские задержали 144 пьяных водителя. По итогам прошлого года, в Новосибирской области произошло 10 ДТП с участием нетрезвых водителей, в которых 54 человека погибло, 220 получили травмы.
ИСТОЧНИК KP.RU