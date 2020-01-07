Необыкновенная красота: новосибирцы празднуют Рождество Христово

7 Янв. 2020 2020-01-07T08:40:34+03:00

Люди выкладывают фото с ночной службы и рождественских вертепов

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Русская православная церковь празднует сегодня Рождество Христово. В Новосибирске прихожане, как и в остальных православных городах, пришли в церкви в канун праздника. Фотографии со всенощных бдений люди публикуют в сообществах в районных пабликах, а также на своих страничках.

Прихожане во время всенощного бдения в Вознесенском соборе. Фото: nskmi.ru

Так в районе Шлюза жители и прихожане поделились тем, как обустраивали своими руками дорожку к храму. Они украсили ее горящими свечами, сами сделали рождественский вертеп.

Жители района Шлюза украсили дорожку к храму свечами. Фото: паблик "У нас на Шлюзе"

— Дорога к шлюзовскому храму вчера ночью. Спасибо всем, принявшим участие, — пишут участники группы «У нас на Шлюзе».

Вертеп у храма в районе Шлюза. Фото: паблик "У нас на Шлюзе"

6 января митрополит Новосибирский и Бердский Никодим совершил всенощное бдение в честь Рождества Христова в Вознесенском кафедральном соборе. Сегодня, 7 января, прошла архиерейская Божественная литургия, которую транслировали местные телеканалы. Праздник продолжается, новосибирцы посещают храмы города и поздравляют друг друга с Рождеством.

Новосибирцы пришли на праздник семьями. Фото: nskmi.ru

Рождественское обращение владыки Никодима опубликовано на сайте митрополии.

Ночные службы проходили во всех храмах города.Фото: Ксения ПОЛТОРАНИНА

Некоторые прихожане снимали убранство и внутри храмов.Фото: Ксения ПОЛТОРАНИНА

Храм и снежные фигуры у храма в Ложке. Фото: паблик "Бердск Онлайн".

ИСТОЧНИК KP.RU