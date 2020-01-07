Необыкновенная красота: новосибирцы празднуют Рождество Христово
Русская православная церковь празднует сегодня Рождество Христово. В Новосибирске прихожане, как и в остальных православных городах, пришли в церкви в канун праздника. Фотографии со всенощных бдений люди публикуют в сообществах в районных пабликах, а также на своих страничках.
Прихожане во время всенощного бдения в Вознесенском соборе. Фото: nskmi.ru
Так в районе Шлюза жители и прихожане поделились тем, как обустраивали своими руками дорожку к храму. Они украсили ее горящими свечами, сами сделали рождественский вертеп.
Жители района Шлюза украсили дорожку к храму свечами. Фото: паблик "У нас на Шлюзе"
— Дорога к шлюзовскому храму вчера ночью. Спасибо всем, принявшим участие, — пишут участники группы «У нас на Шлюзе».
Вертеп у храма в районе Шлюза. Фото: паблик "У нас на Шлюзе"
6 января митрополит Новосибирский и Бердский Никодим совершил всенощное бдение в честь Рождества Христова в Вознесенском кафедральном соборе. Сегодня, 7 января, прошла архиерейская Божественная литургия, которую транслировали местные телеканалы. Праздник продолжается, новосибирцы посещают храмы города и поздравляют друг друга с Рождеством.
Новосибирцы пришли на праздник семьями. Фото: nskmi.ru
Рождественское обращение владыки Никодима опубликовано на сайте митрополии.
Ночные службы проходили во всех храмах города.Фото: Ксения ПОЛТОРАНИНА
Некоторые прихожане снимали убранство и внутри храмов.Фото: Ксения ПОЛТОРАНИНА
Храм и снежные фигуры у храма в Ложке. Фото: паблик "Бердск Онлайн".
ИСТОЧНИК KP.RU